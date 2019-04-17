В Ростове мужчина прикинулся посетителем салона красоты и обокрал женщину



В одном из салонов красоты Ростова мужчина под видом клиента обокрал посетительницу.



Как 18 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, воришка прикинулся посетителем и зашёл в помещение. В этот момент возле стойки не было ни сотрудников, ни клиентов. Мужчина увидел на столе сумку, достал из неё кошелёк и спокойно вышел.



-Сумма ущерба составила десять тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - Когда потерпевшая обнаружила пропажу, она обратилась к правоохранителям.



Полицейские вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина, который ранее был судим за грабёж. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.