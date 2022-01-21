В Ростове машина реанимации попала в ДТП с иномаркой

Фото: Ростов Главный

В Ростове-на-Дону машина реанимации попала в ДТП с иномаркой. Происшествие случилось вечером 22 января.Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Добровольского и Комарова. Судя по всему, водители не уступили друг другу дорогу, но кто стал виновником аварии, пока не известно. По словам очевидцев, в машине реанимации в момент аварии везли беременную женщину, которую нужно было доставить в больницу.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, к счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. Подробности произошедшего уточняются.