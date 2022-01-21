Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове машина реанимации попала в ДТП с иномаркой

В Ростове машина реанимации попала в ДТП с иномаркой

В Ростове-на-Дону машина реанимации попала в ДТП с иномаркой. Происшествие случилось вечером 22 января.

Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Добровольского и Комарова. Судя по всему, водители не уступили друг другу дорогу, но кто стал виновником аварии, пока не известно. По словам очевидцев, в машине реанимации в момент аварии везли беременную женщину, которую нужно было доставить в больницу.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, к счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. Подробности произошедшего уточняются.
Фото: Ростов Главный
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.