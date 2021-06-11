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В Ростове маленькая девочка застряла в решетке фонтана в Левобережном парке

В Ростове маленькая девочка застряла в решетке фонтана в Левобережном парке
В Ростове маленькая девочка застряла ногой в решетке фонтана. Происшествие случилось 12 июня в парке Левобережном.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места ЧП. По их словам, девочка 2,5 лет играла возле фонтана. В какой-то момент детская ножка провалилась в решетку. Ребенок пытался выбраться, но не смог. Перепуганная девочка расплакалась. Родители прибежали на помощь, но тоже не смогли вызволить дочь. Тогда они обратились за помощью к спасателям, которые с инструментами вытащили стопу ребенка.

В комментариях люди отметили, что родителям стоит быть более внимательными и не отпускать детей играть в такие места. Фонтан с самого открытия огражден из-за просевшей после ливней плитки.

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