Новому фонтану в Левобережном парке потребовался ремонт буквально через две недели

В Ростове-на-Дону 17 июля состоялось торжественное открытие “умного” фонтана в Левобережном парке. Каждый вечер новая достопримечательность развлекала жителей музыкальным шоу и радовала детей ещё одним местом для купания. Однако менее чем через две недели фонтану потребовался ремонт. Об этом сообщили администрации Ростова 28 июля.Вокруг нового фонтана просела тротуарная плитка. Причиной этому стала неблагоприятная погода, которой сопутствовали ливни и сильный ветер.В настоящее время территорию оградили фан-барьерами. Так, по мнению рабочих, в форсунки фонтана не попадут песок, щебень или пыль и не вызовут поломку основного оборудования. Сейчас подрядчики восстанавливают образовавшиеся провалы. Планируется, что все ремонтные работы завершат к 31 июля.