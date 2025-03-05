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В Ростове из автобуса на проезжую часть выпала 15-летняя девочка

В Ростове из автобуса на проезжую часть выпала 15-летняя девочка
В Ростове-на-Дону из автобуса на проезжую часть выпала 15-летняя девочка. ЧП случилось 4 марта около 14:30.

Автобус № 91 двигался по улице Таганрогской. На нерегулируемом перекрестке с круговым движением, в районе дома № 229, водитель допустил ситуацию, чтобы пассажирка упала на дорогу.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП девочка получила травмы. Ее отвезли в больницу.

СУ СКР по Ростовской области проводит доследственную проверку. Донская прокуратура держит на контроле ход и результаты процессуальной проверки.
Фото: Дондей
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