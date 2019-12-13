В Ростове ищут родственников мужчины, госпитализированного в Ессентуках



В Ессентуках в городскую больницу попал 64-летний мужчина. По его словам, он приехал в Ставропольский край из Ростова.



Мужчина был госпитализирован с инсультом. Он называет себя Николаем Васильевичем Сауткиным. Пенсионер рассказал, что в Ессентуки приехал вместе с сыном на заработки. Сын уехал с бригадой рабочих в город Горячий Ключ. При каких обстоятельствах мужчина попал в больницу, он не помнит.



В настоящее время ростовчанин находится в неврологическом отделении для тяжелобольных. У него парализована правая рука, есть проблемы с памятью, невнятная речь.



Сотрудники больницы просят откликнуться родственников пенсионера. Всех, кто узнал Николая Васильевича, просят обратиться в городскую больницу или позвонить в полицию по номеру: 102.