Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове ищут пенсионера, страдающего потерей памяти

В Ростове ищут пенсионера, страдающего потерей памяти
В Ростове разыскивают мужчину, страдающего потерей памяти. В последний раз его видели в районе проспекта Стачки.

Пенсионера встретила на улице ростовчанка Виктория. Девушка обратила внимание на прохожего, идущего ночью вдоль улицы Сиверса. Она подошла к мужчине и стала его расспрашивать, почему он в такое позднее время бродит один по дороге.
- Он сказал, что его зовут Валентин Иванович Прянишников, сообщил свой возраст - 69 лет. В руках у него была книга, - рассказала Виктория DonDay.ru. – По его словам, по городу он гуляет с 8-9 часов вечера и не помнит, где живет. - Пенсионер сбивчиво говорил что-то невнятное, путался в словах и забывал, о чём его спрашивали. Мы вызвали скорую помощь, которая отвезла его в больницу.

Позже стало известно, что мужчина не захотел оставаться в больнице и ушёл оттуда. Ростовчанка распространила информацию в социальных сетях с просьбой помочь найти родственников пенсионера. Девушке позвонил мужчина, представился Андреем и сказал, что Валентин Иванович - его отец.

Сейчас родственники пытаются найти мужчину в городе. Последний раз он был замечен в районе проспекта Стачки. Всех, кто видел пенсионера, просят сообщить по телефону: 8-951-525-67-89 (Андрей).

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.