В Ростове ищут пенсионера, страдающего потерей памяти



В Ростове разыскивают мужчину, страдающего потерей памяти. В последний раз его видели в районе проспекта Стачки.



Пенсионера встретила на улице ростовчанка Виктория. Девушка обратила внимание на прохожего, идущего ночью вдоль улицы Сиверса. Она подошла к мужчине и стала его расспрашивать, почему он в такое позднее время бродит один по дороге.

- Он сказал, что его зовут Валентин Иванович Прянишников, сообщил свой возраст - 69 лет. В руках у него была книга, - рассказала Виктория DonDay.ru. – По его словам, по городу он гуляет с 8-9 часов вечера и не помнит, где живет. - Пенсионер сбивчиво говорил что-то невнятное, путался в словах и забывал, о чём его спрашивали. Мы вызвали скорую помощь, которая отвезла его в больницу.



Позже стало известно, что мужчина не захотел оставаться в больнице и ушёл оттуда. Ростовчанка распространила информацию в социальных сетях с просьбой помочь найти родственников пенсионера. Девушке позвонил мужчина, представился Андреем и сказал, что Валентин Иванович - его отец.



Сейчас родственники пытаются найти мужчину в городе. Последний раз он был замечен в районе проспекта Стачки. Всех, кто видел пенсионера, просят сообщить по телефону: 8-951-525-67-89 (Андрей).