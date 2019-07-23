Пенсионера с потерей памяти нашли живым в Ростове-на-Дону



Пропавшего в донской столице 79-летнего мужчину нашли живым. В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» вечером 25 июля сообщили, что Валентин Прянишников вернулся домой.



История с пенсионером началась с того, что посреди ночи на Сиверса его встретила на улице жительница Ростова. Она спросила у мужчины, почему он бродит один по городу в столь поздний час. Он назвал имя и возраст, но не мог вспомнить, где живёт. Дедушка говорил довольно сбивчиво и постоянно путался в словах. Прохожая вызвала «скорую», и медики доставили его в больницу. Однако Валентин отказался там оставаться и ушёл.



Вскоре его сын обратился за помощью к волонтёрам, чтобы найти отца. Ориентировку разослали по социальным сетям. В течение дня пенсионера нашли живым.