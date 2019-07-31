Страдающего потерей памяти пенсионера разыскивают в Ростове



Пожилого 75-летнего мужчину с потерей памяти ищут в Ростове-на-Дону. Александр Чернышев пропал в Ленинском районе. Спустя какое-то время его заметили на пересечении переулка Островского и улицы Московской. Сообщается, что он не ориентируется в городе и страдает потерей памяти.



В день пропажи на Александре были надеты серый пиджак, серые брюки, рубашка в клетку и кепка. На ноги обуты коричневая обувь. При себе – серая трость.



Если вы видели Александра Чернышева, позвоните по телефонам 8-928-185-20-45 или 02.