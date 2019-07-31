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Страдающего потерей памяти пенсионера разыскивают в Ростове

Страдающего потерей памяти пенсионера разыскивают в Ростове
Пожилого 75-летнего мужчину с потерей памяти ищут в Ростове-на-Дону. Александр Чернышев пропал в Ленинском районе. Спустя какое-то время его заметили на пересечении переулка Островского и улицы Московской. Сообщается, что он не ориентируется в городе и страдает потерей памяти.

В день пропажи на Александре были надеты серый пиджак, серые брюки, рубашка в клетку и кепка. На ноги обуты коричневая обувь. При себе – серая трость.

Если вы видели Александра Чернышева, позвоните по телефонам 8-928-185-20-45 или 02.

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