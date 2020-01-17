В Ростове горел заброшенный мукомольный завод



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Заброшенный мукомольный завод горел в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 19 января примерно в 12:30. Загорание произошло по адресу: улица 29-я Линия, 108.



К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 30 квадратных метров.



- К тушению привлекались 30 спасателей и семь единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Локализовать пожар удалось примерно за полчаса. В результате ЧП ни один человек не пострадал. Обстановка уточняется.