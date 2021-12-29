В Ростове дедушка попал под колеса иномарки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове 90-летний пешеход пострадал в аварии. Дедушка попал под колеса легковушки вечером 9 января.Около 17 часов 38-летняя женщина-водитель «Форда Фокуса» выезжала со двора пятиэтажки на улице Таганрогской, 145/2. Автомобилистка сдавала назад, когда почувствовала удар. Оказалось, что она сбила пожилого мужчину, которого не увидела в зеркало заднего вида.- В результате ДТП пострадал 90-летний пешеход, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.