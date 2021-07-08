В Ростовской области 20-летний пешеход попал под колёса «семёрки»

В Ростовской области 20-летний пешеход попал под колёса «ВАЗ-2107». Происшествие случилось в Новочеркасске 9 июля.По предварительным данным, мужчина 42 лет двигался по улице Гагарина. В районе дома № 107 на дороге оказался человек. 20-летний пешеход бежал через улицу вне регулируемого перехода. Водитель не успел среагировать и наехал на человека.Как сообщается в УГИБДД по Ростовской области, пешеход пострадал.О госпитализации потерпевшего, количестве и тяжести его увечий не сообщается.