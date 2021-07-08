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В Ростовской области 20-летний пешеход попал под колёса «семёрки»

В Ростовской области 20-летний пешеход попал под колёса «семёрки»

В Ростовской области 20-летний пешеход попал под колёса «ВАЗ-2107». Происшествие случилось в Новочеркасске 9 июля.

По предварительным данным, мужчина 42 лет двигался по улице Гагарина. В районе дома № 107 на дороге оказался человек. 20-летний пешеход бежал через улицу вне регулируемого перехода. Водитель не успел среагировать и наехал на человека.

Как сообщается в УГИБДД по Ростовской области, пешеход пострадал.

О госпитализации потерпевшего, количестве и тяжести его увечий не сообщается.

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