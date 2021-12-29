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В Ростове автомобиль лишился покрышки из-за выбоины на дороге

В Ростове автомобиль лишился покрышки из-за выбоины на дороге

В Ростове-на-Дону дороги превратились в «минное поле». Иногда для водителей все обходится легким шоком, но не в этот раз. Ростовчанин рассказал в соцсетях о том, что попал в выбоину и лишился покрышки на своей машине. ЧП случилось утром 11 января на улице Щербакова, 100.

Ранним утром в Ростове было достаточно туманно, поэтому заметить очередную асфальтовую ловушку оказалось сложно. Теперь владельцу авто придется потратиться на замену колеса.

Не исключено, что яма на этом участке дороги появилась недавно, поскольку ее никак не обозначили. Однако, если ставить предупредительные знаки рядом со всеми провалами в асфальте, проехать вовсе будет негде. Поэтому автовладельцы стараются предупредить друг друга в соцсетях.
Фото: rostov roads
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