Заслуженного работника культуры России Александра Гуревича похоронят в Таганроге
Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о дате похорон заслуженного работника культуры РФ Александра Гуревича. Музыканта и педагога проводят в последний путь 11 апреля.
Отпевание состоится в зале прощания на территории Патологоанатомического бюро. Церковный обряд проведут в 11:00. После этого основателя Таганрогского камерного оркестра похоронят на Николаевском кладбище.
Почетный гражданин Таганрога умер на 80-м году жизни 8 апреля.