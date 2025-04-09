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Заслуженного работника культуры России Александра Гуревича похоронят в Таганроге

Заслуженного работника культуры России Александра Гуревича похоронят в Таганроге
Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о дате похорон заслуженного работника культуры РФ Александра Гуревича. Музыканта и педагога проводят в последний путь 11 апреля.

Отпевание состоится в зале прощания на территории Патологоанатомического бюро. Церковный обряд проведут в 11:00. После этого основателя Таганрогского камерного оркестра похоронят на Николаевском кладбище.

Почетный гражданин Таганрога умер на 80-м году жизни 8 апреля.
Фото: Администрация Таганрога
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