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В Ростове 44-летний мужчина зарезал свою мать

В Ростове 44-летний мужчина зарезал свою мать
В донской столице 44-летний мужчина расправился со своей матерью. Трагедия в одном из домов Кировского района произошла 13 января.

Конфликт с матерью у ростовчанина начался на бытовой почве. Не поделив что-то, горожанин схватился на нож. Точным ударом в грудь 66-летней женщины, он не оставил ей шансов на жизнь. От полученного ранения пенсионерка скончалась на месте.

- По подозрению в убийстве матери сына задержали, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Уже решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как выяснилось, ростовчанин уже не первый раз проявляет агрессию к людям. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за аналогичные преступления.
Фото: РостовРу
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