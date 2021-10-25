В Морозовске 59-летний мужчина зарезал собутыльника

В Морозовске 59-летний местный житель зарезал собутыльника. О трагедии стало известно 27 октября.Как рассказали в СУ СКР по Ростовской области, происшествие случилось 21 октября. В тот день горожанин познакомился с 50-летним мужчиной. Они решили выпить и, купив алкоголь, отправились домой. Там мужчины накрыли стол и начали пить. В какой-то момент они поссорились. Атмосфера накалялась с каждой минутой. Когда алкоголь ударил в голову, 59-летний мужчина схватил нож и набросился на собутыльника. Злоумышленник ударил его холодным оружием прямо в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте ЧП.Горожанина вскоре задержали по подозрению в убийстве и заключили под стражу. Как выяснилось, ранее мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности.