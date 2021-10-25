Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Морозовске 59-летний мужчина зарезал собутыльника

В Морозовске 59-летний мужчина зарезал собутыльника
В Морозовске 59-летний местный житель зарезал собутыльника. О трагедии стало известно 27 октября.

Как рассказали в СУ СКР по Ростовской области, происшествие случилось 21 октября. В тот день горожанин познакомился с 50-летним мужчиной. Они решили выпить и, купив алкоголь, отправились домой. Там мужчины накрыли стол и начали пить. В какой-то момент они поссорились. Атмосфера накалялась с каждой минутой. Когда алкоголь ударил в голову, 59-летний мужчина схватил нож и набросился на собутыльника. Злоумышленник ударил его холодным оружием прямо в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте ЧП.

Горожанина вскоре задержали по подозрению в убийстве и заключили под стражу. Как выяснилось, ранее мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.