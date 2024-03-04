В Ростове 4 марта сгорели три припаркованных автомобиля на Козлова

Фото: соцсети

В Ростове 4 марта загорелись три припаркованных автомобиля. ЧП произошло на пересечении улицы Козлова, 65Е и переулка Островского около 4:30.По словам очевидцев, сначала загорелась «Ауди». От нее огонь начал распространяться на «Митсубиси Кольт» и «Ленд Ровер», которые были припаркованы рядом. Для ликвидации огня вызвали спасателей. Приехали пять специалистов на одной автоцистерне. Уже через 10 минут пожар потушили.Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, задняя часть «Ауди» сгорела полностью. По информации регионального ГУ МЧС, в происшествии никто не пострадал.