Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове 4 марта сгорели три припаркованных автомобиля на Козлова

В Ростове 4 марта сгорели три припаркованных автомобиля на Козлова
В Ростове 4 марта загорелись три припаркованных автомобиля. ЧП произошло на пересечении улицы Козлова, 65Е и переулка Островского около 4:30.

По словам очевидцев, сначала загорелась «Ауди». От нее огонь начал распространяться на «Митсубиси Кольт» и «Ленд Ровер», которые были припаркованы рядом. Для ликвидации огня вызвали спасателей. Приехали пять специалистов на одной автоцистерне. Уже через 10 минут пожар потушили.

Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, задняя часть «Ауди» сгорела полностью. По информации регионального ГУ МЧС, в происшествии никто не пострадал.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.