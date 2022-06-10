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В Ростове 36-летняя женщина погибла под колесами поезда. Трагедия произошла 13 июня на перегоне Кизитеринка - Александровка.Пассажирский поезд приближался к перегону, когда женщина внезапно оказалась на ж/д путях. Предотвратить трагедию было невозможно. Горожанка погибла на месте от полученных травм. Ею оказалась 36-летняя жительница Аксая.- По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в УТ МВД по СКФО. - По факту случившегося проводится проверка.