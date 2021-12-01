В Ростове 25-летнего парня будут судить за «слив» интимных фото своей девушки

Фото: yandex.ru

В Ростове 25-летний парень после ссоры со своей девушкой опубликовал ее эротические фотографии в соцсети. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый серьезно поссорился со своей возлюбленной. Вернувшись домой, он решил отомстить ей и разместил в социальной сети ее эротические фотографии. На просьбы шокированной девушки удалить снимки молодой человек ответил отказом. В обиде на экс-возлюбленного она пошла в полицию.На парня завели уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Сейчас уголовное дело направлено в суд, и парню грозит до двух лет лишения свободы.