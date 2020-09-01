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В Шахтах будут судить парня, распространявшего «обнаженные» снимки своей экс-подруги

В Шахтах будут судить парня, распространявшего «обнаженные» снимки своей экс-подруги
В Шахтах под суд пойдет молодой человек, обнародовавший кадры своей голой экс-возлюбленной. Об этом 3 сентября рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Парень установил в квартире своей девушки камеры видеонаблюдения, а когда поругался с ней, опубликовал полученные кадры в социальных сетях. На них возлюбленная негодяя предстала в обнаженном виде. Действия молодого человека нанесли ей сильный моральный вред.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

За незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия обвиняемому грозит срок.

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