В Ростове 23-летняя девушка на отечественной легковушке устроила ДТП с пострадавшим

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону 23-летняя автомобилистка за рулем «Лады Калины» устроила ДТП с пострадавшим. Авария произошла днем 10 июня.Девушка за рулем «Калины» не поделила дорогу с автомобилем «Лада Веста» под управлением 29-летнего водителя. Легковушки столкнулись на пересечении улицы Мясникова с 9-й Линией. Удар был такой силы, что «Калину» опрокинуло на крышу.Как уточнили в УГИБДД по Ростовской области, в результате случившегося пострадала пассажирка «Весты». Она находилась на переднем пассажирском сидении. Женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.