Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове 23-летняя девушка на отечественной легковушке устроила ДТП с пострадавшим

В Ростове 23-летняя девушка на отечественной легковушке устроила ДТП с пострадавшим

В Ростове-на-Дону 23-летняя автомобилистка за рулем «Лады Калины» устроила ДТП с пострадавшим. Авария произошла днем 10 июня.

Девушка за рулем «Калины» не поделила дорогу с автомобилем «Лада Веста» под управлением 29-летнего водителя. Легковушки столкнулись на пересечении улицы Мясникова с 9-й Линией. Удар был такой силы, что «Калину» опрокинуло на крышу.

Как уточнили в УГИБДД по Ростовской области, в результате случившегося пострадала пассажирка «Весты». Она находилась на переднем пассажирском сидении. Женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.