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В Ростове 17-летний парень попал под колеса авто

В Ростове 17-летний парень попал под колеса авто
В Ростове-на-Дону подросток попал под колеса легковушки. Авария произошла 26 августа около 16:30 на Западном.

По предварительным данным, 46-летний водитель «Ниссана Тиида» двигался по улице Международной. Когда он проезжал мимо дома № 2А, на дорогу вышел пешеход.

Юноша переходил проезжую часть в неположенном месте. Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно. Легковушка сбила 17-летнего парня.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, подростка с травмами госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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