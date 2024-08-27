В Ростове 17-летний парень попал под колеса авто

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону подросток попал под колеса легковушки. Авария произошла 26 августа около 16:30 на Западном.По предварительным данным, 46-летний водитель «Ниссана Тиида» двигался по улице Международной. Когда он проезжал мимо дома № 2А, на дорогу вышел пешеход.Юноша переходил проезжую часть в неположенном месте. Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно. Легковушка сбила 17-летнего парня.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, подростка с травмами госпитализировали.