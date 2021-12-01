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В Ростове 16-летнего подростка нашли повешенным

В Ростове 16-летнего подростка нашли повешенным
В Ростове нашли повешенным 16-летнего парня. Тело Матвея П. обнаружили в одной из квартир в многоэтажке в Пролетарском районе 2 декабря.

Подросток жил с родителями на проспекте Сельмаш, 18. Родные, увидев Матвея, сразу вызвали бригаду скорой помощи. Однако парень скончался до прибытия медиков.

Как сообщил DonDay.ru, подросток учился на втором курсе Ростовского-на-Дону автодорожного колледжа по специальности «Техническое регулирование и управление качеством». Почему и при каких обстоятельствах скончался Матвей, предстоит выяснить правоохранителям.
Фото: kh.vgorode.ua.
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