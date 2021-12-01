В Ростове 16-летнего подростка нашли повешенным
В Ростове нашли повешенным 16-летнего парня. Тело Матвея П. обнаружили в одной из квартир в многоэтажке в Пролетарском районе 2 декабря.
Подросток жил с родителями на проспекте Сельмаш, 18. Родные, увидев Матвея, сразу вызвали бригаду скорой помощи. Однако парень скончался до прибытия медиков.
Как сообщил DonDay.ru, подросток учился на втором курсе Ростовского-на-Дону автодорожного колледжа по специальности «Техническое регулирование и управление качеством». Почему и при каких обстоятельствах скончался Матвей, предстоит выяснить правоохранителям.