В Ростове 12-летний подросток провалился под лед

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В Ростове-на-Дону 12-летний подросток провалился под лед. ЧП случилось 11 февраля на реке Темерник возле Северного водохранилища.Мальчик прогуливался по неокрепшему льду и услышал треск под ногами. В одно мгновение он уже оказался по грудь в воде. Ребенок запаниковал и начал звать на помощь.К счастью, поблизости проходил мужчина. Он помог ребенку выбраться наружу с помощью поливочного шланга.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что ребенка согрели и передали медикам. Его госпитализировали в больницу с переохлаждением.