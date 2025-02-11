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В Ростове 12-летний подросток провалился под лед

В Ростове 12-летний подросток провалился под лед
В Ростове-на-Дону 12-летний подросток провалился под лед. ЧП случилось 11 февраля на реке Темерник возле Северного водохранилища.

Мальчик прогуливался по неокрепшему льду и услышал треск под ногами. В одно мгновение он уже оказался по грудь в воде. Ребенок запаниковал и начал звать на помощь.

К счастью, поблизости проходил мужчина. Он помог ребенку выбраться наружу с помощью поливочного шланга.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что ребенка согрели и передали медикам. Его госпитализировали в больницу с переохлаждением.
Фото: ИИ.
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