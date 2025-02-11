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В Азове временно меняется сообщение с островной частью города. Об этом проинформировали в администрации города.Из-за понижения температуры воздуха и образования льда в Азовском районе введены ограничения судоходства.Доставка продуктов и медикаментов на улицу Хутор Задонье будет осуществляться с помощью судна на воздушной подушке. Транспорт будет курсировать между двумя частями города четыре раза в день — в 7:00, 10:00, 14:00 и 17:00.