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В Ростове на Шеболдаева грузовик протаранил легковушку

В Ростове на Шеболдаева грузовик протаранил легковушку
В центре Ростова-на-Дону грузовик протаранил автомобиль марки «Хендай Солярис». Происшествие случилось примерно в 14:00 в районе площади Народного Ополчения.

Очевидцы сообщают, что водитель фуры двигался по улице Шеболдаева в сторону Комсомольского сквера. Рядом с автобусной остановкой «РГУПС» перед фурой на дорогу выехал «Хендай Солярис». Водитель большегруза не успел вовремя отреагировать и затормозить. Фура протаранила легковушку.

В результате аварии одна полоса проезжей части была полностью перекрыта. По этой причине на участке образовался затор.

Пострадал ли кто-то в ДТП, пока не известно. В УГИБДД по Ростовской области не давали никаких комментариев.
Фото: соцсети
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