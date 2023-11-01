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В Ростове водитель автобуса врезался в легковушку

В Ростове водитель автобуса врезался в легковушку
В Ростове-на-Дону водитель автобуса врезался в легковушку. Авария случилась 31 октября на пересечении улицы Магнитогорской и переулка Пржевальского.

По словам горожан, мужчина за рулем общественного транспорта зазевался. Он не заметил перед собой автомобиль и протаранил его. На участке образовался затор, а пассажирам пришлось ждать другой транспорт.

Пострадал ли кто-то в аварии, неизвестно. В донском управлении УГИБДД не давали никаких официальных комментариев.
Фото: социальные сети
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