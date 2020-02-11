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Под Ростовом грузовик протаранил легковушку: пострадал водитель

Под Ростовом грузовик протаранил легковушку: пострадал водитель
Один человек пострадал в ДТП с участием грузовика недалеко от Ростова-на-Дону. Происшествие случилось на Сальском кольце 12 февраля около 17 часов.

Поворачивая налево, 46-летний водитель большегруза «Вольво» не убедился в безопасности своего манёвра. Он врезался в «ВАЗ-21124» под управлением 33-летнего мужчины.

Легковушка оказалась сильно повреждена. Её водитель получил травмы.

- Мужчину доставили в больницу, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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