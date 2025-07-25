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В результате атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются 10 пассажирских поездов

В результате атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются 10 пассажирских поездов
В результате атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются 10 пассажирских поездов. Происшествие случилось минувшей ночью.

Из-за падения обломков на станции Песчанокопская повреждена контактная сеть, что привело к сбою в расписании пассажирских поездов. Время ожидания составило до 5 часов.

Согласно информации, полученной от Министерства обороны Российской Федерации, в ночь на 25 июля в Ростовской области были ликвидированы 23 беспилотных летательных аппарата.

По данным врио губернатора области Юрия Слюсаря, пострадавших нет.
Фото: Дондей
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