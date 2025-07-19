Из-за атаки БПЛА в Ростовской области задерживаются 75 пассажирских поездов,

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Из-за атаки БПЛА в Ростовской области наблюдаются задержки в графике движения 75 пассажирских поездов, о чем информирует компания "РЖД".По данным на 20:30, сложившаяся ситуация на участке Лихая — Замчалово привела к отставанию от расписания указанного количества пассажирских составов.Представители "РЖД" подчеркивают, что прилагаются все усилия для минимизации временных отклонений от графика движения пассажирских поездов.Согласно информации Министерства обороны РФ, в течение прошлой ночи в Ростовской области были сбиты 24 беспилотных летательных аппарата. Дроны были уничтожены в Каменском, Белокалитвинском, Миллеровском районах и городе Каменске-Шахтинском.