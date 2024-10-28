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В Ростовской области возле детского лагеря нашли человеческие останки

В Ростовской области возле детского лагеря нашли человеческие останки
Скелетированные человеческие останки были обнаружены рядом с детским лагерем в Ростовской области. Разлагающееся тело нашел на днях местный житель в небольшой рощице неподалеку от лагеря «Маяк» в Волгодонском районе.

По информации источника Donday, идентифицировать личность погибшего не удалось. Судя по степени разложения, тело пролежало в листве примерно два месяца. От него остались лишь кости, и известно только, что это мужчина.

Предварительно рассматривается версия о суициде. К такому выводу пришли на основе определенных предметов, обнаруженных на месте происшествия.

В настоящее время эксперты работают над установлением личности погибшего и выяснением деталей его смерти.
Фото: Дондей.
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