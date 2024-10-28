В Ростовской области возле детского лагеря нашли человеческие останки

Фото: Дондей.

Скелетированные человеческие останки были обнаружены рядом с детским лагерем в Ростовской области. Разлагающееся тело нашел на днях местный житель в небольшой рощице неподалеку от лагеря «Маяк» в Волгодонском районе.По информации источника Donday, идентифицировать личность погибшего не удалось. Судя по степени разложения, тело пролежало в листве примерно два месяца. От него остались лишь кости, и известно только, что это мужчина.Предварительно рассматривается версия о суициде. К такому выводу пришли на основе определенных предметов, обнаруженных на месте происшествия.В настоящее время эксперты работают над установлением личности погибшего и выяснением деталей его смерти.