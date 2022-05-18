В районе Текучевского моста на территории частного дома сгорела хозпостройка: видео

Фото: РостовРу

В Ростове загоревшаяся постройка на территории дома едва не стала причиной крупного пожара. Происшествие случилось вечером 19 мая на улице Достоевского, 20.В редакцию Rostov.ru жительница улицы Скачкова прислала фото и видео с места пожара. Она сняла на камеру огромные клубы дыма, доносящиеся из частного сектора на соседней улице.Оказалось, что на территории частного дома загорелась постройка. Дома там расположены так близко, что в любой момент огонь мог перекинуться на другие жилые дома. К счастью, спасатели прибыли вовремя. Потушить возгорание им удалось в течение 20 минут.Пострадавших нет.