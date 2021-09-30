В общежитии Ростова мужчина во время пьянки избил мать и сожительницу

В Ростове-на-Дону мужчина во время пьянки избил мать и сожительницу. Происшествие случилось 2 октября в общежитии на улице Таганрогской, 112.Как сообщил собственный источник Rostov.ru, жители одной из комнат устроили посиделки с алкоголем еще вечером 1 октября. Но утром следующего дня решили продолжить употреблять спиртное. Когда выпивка почти закончилась, между мужчиной и его собутыльником завязалась ссора. Словесная перепалка быстро переросла в драку, и под горячую руку попали также его мать и возлюбленная, которых он жестоко избил. Чтобы разобраться между собой, мужчины выскочили в подъезд, где продолжили борьбу. Один из них чуть не выпал из окна на седьмом этаже, разбив стекло. Осколки посыпались вниз прямо на людей, стоящих на улице.На место случившегося вызвали наряд полиции и скорую помощь. Однако после разбирательств потерпевшие отказались писать заявление на зачинщика драки, и он вернулся домой как ни в чем не бывало. У его товарища диагностировали перелом челюсти и вывих плечевого сустава. Медики доставили его в больницу. По словам местных жителей, дебошир совсем недавно освободился из колонии.