В общежитии Ростова мужчина во время пьянки избил мать и сожительницу
В Ростове-на-Дону мужчина во время пьянки избил мать и сожительницу. Происшествие случилось 2 октября в общежитии на улице Таганрогской, 112.
Как сообщил собственный источник Rostov.ru, жители одной из комнат устроили посиделки с алкоголем еще вечером 1 октября. Но утром следующего дня решили продолжить употреблять спиртное. Когда выпивка почти закончилась, между мужчиной и его собутыльником завязалась ссора. Словесная перепалка быстро переросла в драку, и под горячую руку попали также его мать и возлюбленная, которых он жестоко избил. Чтобы разобраться между собой, мужчины выскочили в подъезд, где продолжили борьбу. Один из них чуть не выпал из окна на седьмом этаже, разбив стекло. Осколки посыпались вниз прямо на людей, стоящих на улице.
На место случившегося вызвали наряд полиции и скорую помощь. Однако после разбирательств потерпевшие отказались писать заявление на зачинщика драки, и он вернулся домой как ни в чем не бывало. У его товарища диагностировали перелом челюсти и вывих плечевого сустава. Медики доставили его в больницу. По словам местных жителей, дебошир совсем недавно освободился из колонии.