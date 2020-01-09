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В Новочеркасске задержали рецидивиста, обокравшего квартиру

В Новочеркасске задержали рецидивиста, обокравшего квартиру
В городе Новочеркасске задержали ранее судимого мужчину, обокравшего квартиру. Злоумышленник проник в помещение через окно и вынес бытовую технику и автомагнитолу. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, сотрудники полиции задержали 35-летнего подозреваемого. Выяснилось, что ранее он был судим за угон, разбой, грабеж и кражу.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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