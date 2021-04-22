В Новочеркасске водитель «Лады» сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Происшествие случилось около 22:00 на проспекте Баклановском, 11.Как стало известно, за рулем автомобиля марки «Лада Приора» находился 34-летний водитель. Он не заметил идущую девушку, не успел нажать на тормоза и сбил ее. На переходе отсутствовал светофор. Возможно, мужчина не смог распознать силуэт из-за темного времени суток.- В результате ДТП пострадавшая получила несколько травм и была доставлена в городскую больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.