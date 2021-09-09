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В Новочеркасске парень на иномарке пострадал в ДТП: видео

В Новочеркасске парень на иномарке пострадал в ДТП: видео
В Новочеркасске водитель иномарки пострадал в аварии. ДТП случилось 10 сентября на проспекте Баклановском в районе бывшего кинотеатра «Космос».

Как сообщил DonDay.ru один из очевидцев Александр Барна, проезжал в тот вечер мимо. Он увидел авто, превратившееся в груду металлолома и едва живого парня. Его достали из машины и вызвали медиков. Александр остановил машину и вышел. Оказавшись ближе, он увидел, что парень проломил голову. Молодой человек учился на спасателя, поэтому знал, что делать в таких ситуациях.

Он сделал пострадавшему перевязку из собственной майки и разговаривал с ним до приезда скорой помощи, чтобы тот не потерял сознание. Кроме того, он попросил автомобилиста пошевелить руками и ногами, проверяя, нет ли других травм.

- Он с трудом шевелил правой ногой, - поделился Александр. - Возможно, тоже повредил.

Через полчаса на место прибыли медики и госпитализировали автомобилиста.
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