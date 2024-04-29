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В Таганроге на 91-м году жизни скончался заслуженный учитель РФ Юрий Зак

В Таганроге на 91-м году жизни скончался заслуженный учитель РФ Юрий Зак
В Таганроге простились с заслуженным учителем РФ. Юрий Зак умер в возрасте 90 лет. О смерти педагога 29 апреля сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Юрий Львович посвятил всю жизнь обучению и воспитанию детей. Он трудился в нескольких образовательных учреждениях. Большую часть времени провел в санаторной школе-интернате № 18 (с 1979 по 2010 годы). Там он прошел путь от учителя до директора. Именно при Юрии Заке в учреждении открыли музей таганрогского детского писателя Ивана Василенко. В 1977-м педагог совмещал должность с общественной деятельностью, став депутатом первого созыва городской думы.

Юрий Зак был удостоен ряда званий за годы работы: «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного просвещения», «Лучший работник детского учреждения Дона». Более того, педагога наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Фото: соцсети Андрея Фатеева.
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