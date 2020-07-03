В Новочеркасске мужчина ударил полицейских лопатой
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Два сотрудника полиции пришли в дом жителя Новочеркасска, чтобы провести обыск. Хозяин оказал сопротивление и ранил правоохранителей. По информации DonDay Новочеркасск, инцидент произошёл 6 июля.
- В ходе обыска подозреваемый нанёс двум сотрудникам полиции телесные повреждения. Злоумышленника задержали, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России региона.
Как известно, житель Новочеркасска оборонялся от сотрудников полиции лопатой. Оперуполномоченным пришлось открыть огонь. Все участники конфликта отделались лёгкими ранениями.
В настоящий момент материалы проверки по происшествию находятся в следственном отделе Новочеркасска. Ожидается принятие процессуального решения.