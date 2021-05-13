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В Новочеркасске мужчина на иномарке сбил восьмилетнюю девочку

В Новочеркасске мужчина на иномарке сбил восьмилетнюю девочку
В Ростовской области ребенок попал под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 14 мая в Новочеркасске.

По предварительной информации, 45-летний мужчина двигался на «Митсубиси Паджеро» по трассе Новочеркасск - Багаевская. Внезапно на дорогу вне пешеходного перехода выбежала девочка. Водитель не успел притормозить и сбил ребенка.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, восьмилетняя девочка с травмами доставлена в больницу.

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