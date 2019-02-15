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В Новочеркасске девушка на иномарке спровоцировала массовое ДТП

В Новочеркасске девушка на иномарке спровоцировала массовое ДТП
Девушка на иномарке спровоцировала массовое ДТП в Новочеркасске. Авария произошла утром 17 февраля на улице Машиностроителей, сообщает DonDay Новочеркасск.

Девушка-водитель «Фольксвагена» при обгоне «ВАЗ-2110» увеличила скорость, в результате машину занесло, и она врезалась в «десятку». Отечественный автомобиль отбросило на стоявший у дороги «ВАЗ-2107». В это время иномарку развернуло на 180 градусов, она ударилась о бордюр и наскочила на дерево. «ВАЗ-2110» после столкновения с «семеркой» еще раз ударился о «Фольксваген».

В ДТП никто не пострадал, участники аварии отделались ушибами.

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