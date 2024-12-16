В МВД официально прокомментировали нападение жителя Ростова на девушек

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В МВД прокомментировали информацию о нападении жителя Ростова-на-Дону на девушек. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании злоумышленника.-В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Число пострадавших уточняется, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Напомним, что 16 декабря маньяк напал на двух девушек на Северном. Одной из них мужчина нанес множество ножевых ранений. Девушку доставили в медицинское учреждение. В каком состоянии она сейчас находится неизвестно.Как сообщали местные жители, за сегодня данный случай не первый. Мужчина засветился на камерах в нескольких домах.