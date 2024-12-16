В Ростовской области взрывотехники проведут обезвреживание частей ракет

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В Ростовской области в Таганроге специалисты проведут обезвреживание частей ракет, которые остались от ракетной атаки. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава города Светлана Камбулова.Глава администрации Таганрога предупредила о том, что взрывотехники проведут обезвреживание частей ракет, которые остались от ракетной атаки.16 декабря около 23:00 во время произведения работ горожане могут услышать звуки взрывов. Просьба сохранять спокойствие, – уточнила глава.Жителям многоквартирных домов № 7, 9, 11, 11-1, 9-1, 7-1 по Калужскому проезду необходимо оставаться дома. Желательно не выходить на улицу и отойти подальше от окон.