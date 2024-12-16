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Часть Ростова осталась без водоснабжения из-за порыва на водопроводе

Часть Ростова осталась без водоснабжения из-за порыва на водопроводе

В Ростове-на-Дону в результате коммунальной аварии без водоснабжения остались сотни горожан. Информацию об этом сообщили в ростовском Водоканале.

Прорыв на водопроводе произошел на участке по проспекту Михаила Нагибина/ улицы Нансена.

Из-за чего вода в кранах ростовчан пересохла в пределах улиц и проспектов Курской, Михаила Нагибина, Тоннельной, Врубовой, Нансена, Буденновский, Локомотивная, Текучева.

На месте аварии уже работают специалисты. Восстановить подачу воды планируют 17 декабря до 18:00.
Фото: DonDay
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