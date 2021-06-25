В массовом ДТП на трассе М-4 Дон пострадали две 6-летние девочки

На трассе М-4 Дон в Ростовской области в ДТП пострадали две 6-летние девочки. Авария случилась 27 июня около 17:00 в районе 948 километра.Автомобиль марки «Тайота Королла» нарушил скоростной режим на участке, где проводились ремонтные работы. На скорости он врезался в «Шевроле Авео». От сильнейшего удара иномарку отбросило в еще два авто «Киа Спортейдж» и «Ниссан Альмера».Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал 35-летний пассажир Тайоты и 36-летняя пассажирка Шевроле вместе с двумя 6-летними девочками. Дети находились в специальных удерживающих креслах, поэтому тяжелых травм удалось избежать.