Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в доме в Ростовской области



Аварийно-спасательная операция, а также разбор завалов на месте ЧП в Чистоозерном завершены. Около 12 часов спасателям понадобилось для разбора конструкций разрушенного дома.



Как ранее сообщалось, около полуночи 12 мая в доме № 35 по улице Ленина произошел взрыв. В результате погибли два человека, еще двое находятся в больнице.



Для ликвидации ЧС были привлечены более сотни спасателей и около 30 единиц техники, в том числе мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». В целях обеспечения безопасности дом отключили от коммуникаций, спасатели установили подпорки на первом этаже для предотвращения полного разрушения дома.



По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, семьи пострадавших и потерпевших получат материальную помощь.