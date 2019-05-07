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Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в доме в Ростовской области

Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в доме в Ростовской области
Аварийно-спасательная операция, а также разбор завалов на месте ЧП в Чистоозерном завершены. Около 12 часов спасателям понадобилось для разбора конструкций разрушенного дома.

Как ранее сообщалось, около полуночи 12 мая в доме № 35 по улице Ленина произошел взрыв. В результате погибли два человека, еще двое находятся в больнице.

Для ликвидации ЧС были привлечены более сотни спасателей и около 30 единиц техники, в том числе мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». В целях обеспечения безопасности дом отключили от коммуникаций, спасатели установили подпорки на первом этаже для предотвращения полного разрушения дома.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, семьи пострадавших и потерпевших получат материальную помощь.

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