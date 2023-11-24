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В Каменске задержали похитителей несовершеннолетней жительницы Орловской области

В Каменске задержали похитителей несовершеннолетней жительницы Орловской области
В Каменске-Шахтинском задержали подозреваемых в похищении 16-летней жительницы Орловской области. Несовершеннолетнюю 21 ноября насильно вывезли за пределы родного региона.

По версии следствия, в тот день трое парней ехали по Новосильскому району. В одном из населенных пунктов он увидели девушку. Молодые люди насильно посадили ее в свою «Ладу Приору» и повезли в сторону Краснодарского края. Родители несовершеннолетней написали заявление в полицию. Правоохранители объявили машину в розыск.

В городе Каменске-Шахтинском автомобиль остановили. После чего парней 26, 25 и 23 лет задержали. В отношении двух из них возбуждено уголовное дело.

- Полицейские вернули девушку домой, - сообщили в УМВД по Орловской области.
Фото: Ростов.ру
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