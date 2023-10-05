В Ростовской области сгорел припаркованный ВАЗ

Фото: Rostov.ru

В станице Тацинской Ростовской области сгорела легковушка. Пожар случился 4 октября в переулке Воровского, 14.Предварительно пламя вспыхнуло около 14:20. За считанные минуты пламя охватило «ВАЗ-2109» на площади 6 квадратных метров. Пешеходы заметили клубы дыма и вызвали на место МЧС. Для тушения привлекли четыре спасателя на одной спецмашине.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Очаг возгорания удалось ликвидировать в течение 15 минут.