В хуторе Ростовской области заживо сгорел 65-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В хуторе Лесном Мартыновского района 65-летний мужчина заживо сгорел в двухквартирном доме. Трагедия случилась утром 11 февраля на улице Зеленой.Пламя вспыхнуло в одной из комнат дома № 10 около 04:30. За считанные минуты стихия охватила около 20 квадратных метров. Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных. На место приехали шесть спасателей на двух автоцистернах. Примерно за час им удалось справиться с огнем. В одной из комнат они обнаружили обугленное тело пенсионера.- Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.По одной из версий, мужчина выпивал спиртное, а под утро уснул с сигаретой во рту. Точная причина ЧП станет известна после экспертизы.