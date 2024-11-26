В Гуково Ростовской области автомобиль сбил велосипедиста

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В городе Гуково Ростовской области водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на велосипедиста. Инцидент произошел 25 ноября на улице Мира.Днем пожилой человек пересекал дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 1. Ему навстречу выехал 55-летний водитель легкового автомобиля. Автомобилист не смог вовремя остановиться и сбил пенсионера.- В автомобильной аварии пострадал 74-летний местный житель. Он был доставлен медикам, - прокомментировали в Госавтоинспекции Ростовской области.