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В ДТП под Воронежем попал водитель Ростовской области за рулем «Рено»

В ДТП под Воронежем попал водитель Ростовской области за рулем «Рено»
В Эртильском районе Воронежской области произошло смертельное ДТП на автодороге Воронеж-Тамбов. Авария случилась утром 17 декабря. По данным ГУ МВД по Воронежской области, один из участников происшествия житель донского региона.

Утром по трассе 41-летняя женщина ехала за рулем автомобиля «Мицубиси Лансер». На 100 километре автодороги водитель врезалась в стоящий автомобиль «Деу Нексия» под управлением 41-летнего водителя. В результате удара машина вылетела на встречную полосу. Легковушка столкнулась с большегрузом марки «Рено», за рулем которого был 63-летний житель Ростовской области. Мужчина ехал в сторону Тамбова. После столкновения с фурой легковушка превратилась в груду покореженного металла и слетела с трассы.


По данным ведомства, 28-летняя пассажирка автомобиля «Деу Нексия» скончалась от полученных травм. Водитель госпитализирован в медучреждение. Жителю Ростовской области и водителю «Мицубиси Лансер» медицинская помощь не понадобилась.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области.
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