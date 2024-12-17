В ДТП под Воронежем попал водитель Ростовской области за рулем «Рено»

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

В Эртильском районе Воронежской области произошло смертельное ДТП на автодороге Воронеж-Тамбов. Авария случилась утром 17 декабря. По данным ГУ МВД по Воронежской области, один из участников происшествия житель донского региона.Утром по трассе 41-летняя женщина ехала за рулем автомобиля «Мицубиси Лансер». На 100 километре автодороги водитель врезалась в стоящий автомобиль «Деу Нексия» под управлением 41-летнего водителя. В результате удара машина вылетела на встречную полосу. Легковушка столкнулась с большегрузом марки «Рено», за рулем которого был 63-летний житель Ростовской области. Мужчина ехал в сторону Тамбова. После столкновения с фурой легковушка превратилась в груду покореженного металла и слетела с трассы.По данным ведомства, 28-летняя пассажирка автомобиля «Деу Нексия» скончалась от полученных травм. Водитель госпитализирован в медучреждение. Жителю Ростовской области и водителю «Мицубиси Лансер» медицинская помощь не понадобилась.